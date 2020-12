Élections communales à Lutry – Une dizaine de candidats pour cinq places au château Toutes les formations annoncent des candidats, parmi lesquels quatre sortants. La représentativité actuelle est contestée. Romaric Haddou

La course au château promet d’être animée, en mars prochain, avec déjà neuf candidats déclarés et une alliance rose-verte qui veut continuer sur sa lancée de 2016 pour contrarier la majorité PLR. Florian Cella

La course à la Municipalité de Lutry verra sa ligne de départ bien garnie lors des prochaines élections communales. À ce jour, et en attendant les Indépendants et Vert’libéraux qui avancent encore masqués, neuf candidatures sont annoncées. Le majoritaire PLR ambitionne de récupérer le quatrième siège perdu en 2016 en présentant ses trois municipaux sortants (le syndic Charles Mondo, Pierre-Alexandre Schlaeppi et Etienne Blanc) accompagnés de Patrick Sutter.

«La majorité PLR de Lutry a un bilan solide et ce, depuis bien longtemps. C’était donc logique de continuer avec des sortants motivés et qui font bien leur travail, indique le président de section Sébastien Rod. Quant à M. Sutter, il a un beau parcours et de bons résultats. Ils incarnent un PLR ambitieux avec d’excellents élus à l’interne.» Le parti affirme avoir «approché plusieurs conseillères pour proposer une candidature féminine, sans succès».