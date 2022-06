Mineurs violents – «Une dizaine de cas mettent en échec le système» La situation reste tendue sur le front de la délinquance des mineurs. Le point avec deux responsables cantonaux. Catherine Cochard

Des places de prise en charge des mineurs délinquants manquent, notamment en milieu fermé lorsque cela s’avère nécessaire. Getty Images/iStockphoto

Notre article du 18 mai dernier évoquait l’augmentation, depuis deux ans, des besoins et des manques en matière de prise en charge des adolescents délinquants. Frédéric Vuissoz, directeur général adjoint de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), et Patrick Auberson, premier président du Tribunal des mineurs, développent.