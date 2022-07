Dans ma rue – Street food d’ici – Une douce saveur de Toscane chez Ajò Café Juste au sud de la gare de Lausanne, à la rue du Simplon, se trouve une adresse qui saura vous enchanter le palais le temps d’une pause repas. Ajò Café vous emmène directement en Italie du Nord. Maxime Kissou

1 / 2 La schiacciata bien dorée de l’Ajò Café se marie à merveille avec toutes les garnitures proposées à la carte de la petite échoppe située au sud de la gare de Lausanne. DR

Où: Rue du Simplon 13, 1006 Lausanne

Quoi: Ajò Café, c’est une adresse italienne qui respire l’authenticité. Située juste au sud de la gare, elle ne présente que le strict minimum, comme un café italien: un comptoir où commander, quelques tables, e basta! Si l’endroit sert du café, à l’italienne bien sûr, il est surtout connu et couru pour ses schiacciate.

La schiacciata (prononcez «skiatchiata»), cousine de la focaccia, est un pain plat originaire de Toscane. Plus sec et dur que la focaccia, la schiacciata se prête du coup plus facilement à l’exercice de la découpe et du garnissage. C’est précisément ce que propose Ajò Café, puisque toutes les schiacciate sont transformées en sandwichs, généreusement remplis de produits frais.

On vous recommande: Osez les goûts qui ne vous plaisent pas habituellement! L’équilibre des saveurs et la fraîcheur des ingrédients permettent de déguster des mets qui habituellement vous rebuteraient.

Un petit truc pour la route: Le tiramisu, évidemment. Un mascarpone léger et onctueux, un biscuit juste bien imbibé de bon café, sans en devenir dégoulinant, un peu de cacao saupoudré dessus: en hommage à Cruyff lorsqu’il parlait du ballon rond, on pourrait dire qu’il n’y a rien de plus simple qu’un tiramisu, mais que rien n’est plus compliqué que de réaliser un bon tiramisu.

Maxime Kissou est journaliste multimédia et il contribue aussi à la rubrique vaudoise. Diplômé de l'Académie des Médias et du Journalisme (AJM) de l'Université de Neuchâtel, il a aussi exercé à la RTS et au Courrier, ainsi que pour Le Nouvelliste , La Côte et Arcinfo . Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.