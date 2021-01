Relais rouverts – «Une douche et un repas chaud, c’est important pour les routiers» Sous condition, l’OFSP a autorisé la réouverture des restaurants pour routiers. Les professionnels de la branche saluent la mesure. Sébastien Galliker

Depuis quelques jours, les routiers devant dormir dans leur cabine et souhaitant un repas chaud peuvent s’arrêter chez Sylviane Marguet au Relais du Marronnier de Grandsivaz. PATRICK MARTIN

En cette fin de journée de mercredi, Sylviane Marguet touille une casserole d’épinards dans la cuisine de son restaurant. Ils accompagneront des pommes western et une entrecôte parisienne, avec salade et potage pour les camionneurs qui auraient la bonne idée de s’arrêter au relais routier du Marronnier de Grandsivaz (FR), sur les hauts de Payerne. Sur la tablette de la fenêtre de la salle à manger, la chatte Câline attend les clients d’une soirée. Ce soir, elle restera finalement sans visites extérieures.

«Des travailleurs logent dans les chambres à l’étage de l’auberge et je leur prépare de toute manière les repas du soir. Donc cela ne me change pas grand-chose d’ouvrir pour les routiers de passage», explique la tenancière installée depuis trente-trois ans sur la route cantonale entre Payerne et Fribourg. En temps normal, sa salle peut accueillir 54 clients. Elle fait office de Stamm pour la section broyarde des Routiers suisses. Avec les espaces entre les tables, une petite dizaine de clients peuvent désormais s’y arrêter, depuis que l’OFSP a placé ces établissements dans la catégorie des «restaurants d’entreprises».