Une commission d’enquête parlementaire est en passe d’être créée au sujet de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC). Depuis mardi, l’opération est lancée au Grand Conseil vaudois. La droite, légèrement majoritaire, a de bonnes chances d’arriver à ses fins, puisqu’il suffit qu’au moins 76 des 150 députés se rangent derrière cette proposition lors d’un prochain vote final.

La naissance d’une commission d’enquête parlementaire (CEP) est un événement rare, dans ce canton en particulier. Les Vaudois en ont connu trois, à chaque fois pour des scandales retentissants. En 1995 pour un maquillage des comptes publics, en 2000 pour des EMS débridés et en 2003 pour une Banque Cantonale Vaudoise trop portée sur l’amour du risque. À chaque fois, des sommes astronomiques étaient en jeu. On jouait avec l’argent de l’État, ou alors on le gaspillait.

La première de ces trois CEP a permis de renforcer la surveillance des dépenses publiques en créant le Contrôle cantonal des finances. La deuxième a débouché sur un encadrement plus strict des EMS. Quant à la BCV, elle a vu ses relations avec le Conseil d’État clarifiées et sa gouvernance modernisée.

Le point commun entre ces trois affaires, c’est qu’elles se sont inscrites dans une séquence historique de crise. Cette crise politique et financière qui a – jadis – plombé le canton minait la confiance entre le peuple des contribuables et leurs élus. Le Grand Conseil voyait alors de très larges majorités se dessiner pour lancer ces commissions d’enquêtes parlementaires.

«La droite veut que les problèmes de l’Hôpital Riviera-Chablais soient perçus comme aussi graves que les affaires mythiques des années 1990 et 2000.»

Nous sommes en 2021. En lançant le processus de création d’une commission d’enquête parlementaire sur l’HRC à la raclette (78 sur 150), la droite du Grand Conseil parvient à actionner un outil coûteux qui se veut aussi puissant qu’exceptionnel. Elle accomplit aussi un geste symboliquement chargé sans avoir convaincu au-delà de son propre camp idéologique. Ce qui lui importe, c’est que les problèmes qu’a rencontrés cet hôpital soient perçus comme au moins aussi graves que les affaires mythiques des années 1990 et 2000.

Pour y arriver, l’UDC, le PLR et les Vert’libéraux ont-ils quelques atouts dans leurs manches? Sinon, ladite commission d’enquête ne servira que de caisse de résonance aux audits déjà publiés à la demande du gouvernement l’an dernier sur le déficit de l’établissement en 2019, d’une vingtaine de millions de francs. Une arme pour attaquer la majorité de gauche du Conseil d’État. À une année des élections cantonales, s’agit-il d’autre chose que d’une instrumentalisation?

Des dispositifs de contrôle faibles

Pour l’instant, cette décision plutôt spectaculaire masque un mal profond et peu avouable: celui de la faiblesse des dispositifs de contrôle de l’État, trop peu autonomes face à un Exécutif pesant. Le Contrôle cantonal des finances? Il est intrinsèquement dépendant du Conseil d’État. La Cour des comptes? Trop liée aux partis gouvernementaux et privée de vrais outils. Les commissions de gestion et des finances? Elles sont à l’image du parlement dont elles émanent: une aimable réunion d’amateurs peu curieux, où les rares courageux se heurtent aux portes closes du Château et de son administration.

Toute cette petite machine ronronne et dilue les responsabilités. La repenser de fond en comble pour lui donner une assise crédible et en faire un instrument de transparence est évidemment bien plus difficile que de créer une commission d’enquête parlementaire. C’est une question de culture démocratique. Une si grande réforme demanderait sagesse et hauteur de vue de la part de nos parlementaires cantonaux, face à un gouvernement trop habitué à entendre le doux son de la brosse à reluire sur ses petites bottines.