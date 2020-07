École professionnelle de la Broye – Une école autonome à l’ouverture de ses nouveaux locaux Le Conseil d’État sollicite un crédit d’étude de 400’000 francs pour une nouvelle école professionnelle de 40 classes dans le secteur de la Maladaire à Payerne. Sébastien Galliker

À l’étroit dans les environs de l’Ancien Hôpital, l’école professionnelle de la Broye pourrait se développer dans la zone de la Maladaire. JEAN-PAUL GUINNARD

Après une vingtaine d’années sous la conduite du Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV), l’École professionnelle de la Broye à Payerne s’apprête à retrouver son autonomie à l’horizon 2025. «Avec 40 salles de classe, l’endroit pourra avoir sa propre gouvernance, détachée du CPNV», confirme Lionel Éperon, directeur général de l’enseignement postobligatoire du Canton de Vaud, dans la foulée d’une récente annonce du Canton. En tractations depuis des années avec la Commune de Payerne pour y déménager son école dans le quartier de la Maladaire, le Canton a récemment sollicité un crédit d’étude de 400’000 francs allant dans ce sens.

«Avec 40 salles de classe, l’endroit pourra avoir sa propre gouvernance, détachée du CPNV» Lionel Éperon, directeur général de l’enseignement postobligatoire

Pour la rentrée 2025, l’idée est de bâtir un complexe de 40 salles et une salle triple de sport. «L’étude prévoit également une cantine de 360 places et devra déterminer si une cafétéria serait aussi nécessaire», ajoute Philippe Pont, chef de la Direction générale des immeubles et du patrimoine. L’infrastructure s’implantera sur une parcelle communale de 15’131 m², colloquée en zone artisanale.

Concours début 2021

Avant de construire, il faudra donc passer par un changement d’affectation, pour autant que le Conseil communal de Payerne accepte la vente de quelque 14’000 m². Le reste de la surface permettra la mise en place d’aménagements routiers pour l’accès aux quais CFF. Le préavis devrait être présenté à l’issue de l’étude cantonale, puis le concours d’architecture suivra début 2021.

Indépendante par le passé, l’école professionnelle de la Broye avait été rattachée au CPNV en 2005, faute d’élèves en suffisance. Elle en accueillait alors à peine 200 à proximité de l’Ancien Hôpital de Payerne, où elle s’est installée en 1985. Ce nombre a franchi la barre des 400 ces dernières années. «Tous les contrats d’apprentissage ne sont pas encore rentrés, mais nous prévoyons d’ouvrir 20 classes de commerce et de vente à la prochaine rentrée», reprend Lionel Éperon.

Numérique en vue

Même si la formation duale n’implique pas forcément de bénéficier d’une salle par classe, les étudiants passant une partie du temps chez leur employeur, la quinzaine de salles à disposition devient donc très limite. Le déménagement concernera aussi l’École de la transition, installée dans un pavillon provisoire dans le secteur des Rammes. À terme, 800 élèves devraient fréquenter la nouvelle école professionnelle. Celle-ci sera-t-elle limitée à la vente et au commerce? «Elle aura peut-être d’autres colorations, mais ce sera déterminé par l’étude», répond Lionel Éperon. Vu l’évolution numérique des métiers, le chef imagine notamment que ce secteur pourrait y être enseigné.

«La Commune a exprimé son intérêt à participer à la construction de ces salles de gymnastique» Julien Mora, municipal des Écoles de Payerne

À la Maladaire, les étudiants seront aussi nettement mieux servis en heures de sport, le Canton souhaitant bâtir une salle triple. Mais celle-ci pourrait aussi soulager Payerne et l’association scolaire des environs (Asipe), qui manque cruellement de salles. «La Commune a exprimé son intérêt à participer à la construction de ces salles de gymnastique», explique Julien Mora, municipal des Écoles. Des synergies sont ainsi envisagées avec l’établissement secondaire, logé à la Promenade, à deux pas de la Maladaire.

Des classes pour Payerne

Dans l’affaire, les écoles de Payerne et des environs pourraient aussi récupérer un certain nombre de salles au sud-ouest de la ville, près des Rammes et de l’Ancien Hôpital. «Une convention prévoit que les locaux actuels du Canton reviendront à la Commune, moyennant le versement d’une soulte», ajoute l’élu, également président du comité de direction de l’Asipe. Celle-ci vient aussi de lancer la construction d’un collège de 16 classes, pour la rentrée 2021. Dans une seconde phase, divers bâtiments scolaires des environs devront être rénovés, dont ceux du Canton.