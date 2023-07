Grosse intervention des pompiers – Une école détruite par les flammes à Vernier L’incendie a ravagé la façade et des classes de l’établissement scolaire qui accueille d’ordinaire quelque 400 élèves du primaire. La rentrée dans les bâtiments est compromise. Fedele Mendicino

Genève, le 5 juillet 2023. Important incendie à l’école des Ranches à Vernier dans la nuit de mardi à mercredi. Intervention des sapeurs-pompiers professionnels du SIS Genève et des sapeurs-pompiers volontaires de Vernier. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

De la façade de l’école des Ranches à Vernier, il ne reste plus rien. Plusieurs classes sont également détruites après l’incendie qui s’est déclaré ce mardi vers 23 h 15. À leur arrivée sur place la quarantaine de pompiers, ceux de la commune et leurs collègues du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS), constate non sans effroi l’importance du sinistre. Il faudra en effet nonante minutes aux hommes du feu pour maîtriser les flammes. Ces derniers passeront ensuite toute la nuit sur place afin de sécuriser les lieux.

De nombreuses classes de cette école primaire située à la rue du Village 6 ont été entièrement détruites. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

Depuis 23 h 30, le conseiller administratif verniolan Martin Staub est sous le choc. La rentrée scolaire qui concerne quelque 400 élèves est manifestement compromise vue l’ampleur des dégâts: «Le bâtiment qui date des années 70, avait été rénové il y a 5 ans. Dès demain, il nous faudra trouver des alternatives pour les élèves, envisager des containers, des lieux provisoires, on n’a pas le choix. Nous sommes condamnés à réussir.»

17 sapeurs pompiers volontaires de la commune ont également été mobilisés. SIS

L’origine de l’incendie est pour l’heure inconnue. Mais sur place, les forces de l’ordre mènent l’enquête. Parmi elles, des inspectrices de la brigade des mineures. «On n’a vu personne mettre le feu», assure un jeune de la commune qui montre sur son téléphone une vidéo du début de l’incendie. On y voit des flammes qui depuis le sol ont atteint la toiture au deuxième étage.

Pompier blessé

Malgré l’odeur et la fumée, des dizaines de badauds assistent à l’intervention des pompiers jusqu’à 1 h 30 du matin. Le SIS a mobilisé six véhicules et une ambulance. Les 17 sapeurs pompiers volontaires de la commune ont également sorti trois de leur camion. Le premier lieutenant Nicolas Millot nous précise qu’un de ses hommes a été blessé à la main durant l’intervention. La personne a été conduite à l’hôpital de la Tour.

Le cadre des pompiers regarde ses collègues qui arrosent la toiture: «Avec ce genre de revêtements récents le feu s’est rapidement propagé sur toute la largeur de la façade. Les vitres des fenêtres ont éclaté sur deux étages. Je n’ose pas imaginer la scène si ça avait été un immeuble d’habitation.»

Les pompiers ont passé toute la nuit sur place afin de sécuriser au mieux les lieux. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

