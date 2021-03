Innovation durant la pandémie – Une école lance une course

100% compatible Covid Alors que la majorité des compétitions sont annulées ou reportées, l’École supérieure de la santé de Lausanne a organisé vendredi une épreuve originale pour ses étudiants et le corps enseignant. Pierre-Alain Schlosser

L ’ É cole supérieure de la santé de Lausanne a vécu une course originale dans ses couloirs, vendredi soir. VANESSA CARDOSO

Le défi est costaud. Grimper à deux reprises sept étages pour un total de plus de 400 marches. L’effort aussi court que violent vous paralyse les jambes, vous coupe le souffle. Et pourtant, c’est bien ce qu’a fait un groupe d’étudiants et d’enseignants de l’École supérieure de la santé de Lausanne, vendredi, après les cours.

À l’heure où toutes les courses sont annulées ou reportées à cause du coronavirus, un enseignant de l’établissement a mis sur place un parcours casse-pattes sous forme de contre-la-montre, dans les locaux mêmes de l’école professionnelle.