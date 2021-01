Première en Suisse romande – Une école s’équipe d’un bus électrique «maison» En transformant un fourgon, l’école Montessori, à La Rippe a trouvé une réponse au manque d’offres des constructeurs automobiles en véhicules scolaires écologiques. Yves Merz

Cornelia Tosch, directrice de l’école Montessori Deux Mille Feuilles, à La Rippe, espère que la transformation de ce fourgon en bus scolaire 100% électrique servira d’exemple. DR

«Mise en service du premier bus scolaire 100% électrique de Suisse romande.» Le communiqué de presse ne provient pas de l’État de Vaud ni d’une grande entreprise de transport, mais de la petite école privée Montessori (70 élèves) installée à La Rippe. Sa direction a décidé de s’adresser aux médias pour inciter d’autres autorités scolaires à passer à une mobilité sans émissions de CO 2 . «Nous n’avons aucun intérêt économique. Nous serions tout simplement ravis d’aider d’autres écoles dans leur migration vers l’électrique et de contribuer ainsi, avec chaque nouveau bus électrique, à la lutte contre le changement climatique. Notre véhicule économisera plus de 7 tonnes de CO 2 par an.»