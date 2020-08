Genève – Une édition de Festi’Terroir remaniée En raison de la crise du Covid-19, les organisateurs du festival consacré à l’agriculture locale ont annulé les concerts et les ateliers mais feront la part belle à un grand marché de producteurs qui prendra place au parc des Bastions les 5 et 6 septembre.

La première édition de ce festival dédié à l’agriculture de proximité avait attiré du monde en ville en 2019. KEYSTONE

La deuxième édition de Festi’Terroir aura lieu les 5 et 6 septembre au parc des Bastions, à Genève. En raison de la crise sanitaire, l’événement se focalisera cette année sur un grand marché de producteurs, artisans de bouche et vignerons. Les concerts, les tables rondes, le brunch ainsi que les ateliers sont annulés.

Herbes sèches, sirops et miels de la région côtoieront variétés de légumes oubliés ou encore spécialités vinicoles et boulangères. De nombreuses associations en lien avec l’agriculture durable et la consommation responsable seront également présentes pour parler de leurs activités, écrit la Ville de Genève jeudi dans un communiqué.

«Maintenir cet élan»

Le formidable engouement pour la production agricole locale constaté lors du confinement semble avoir nettement ralenti avec le retour des habitudes de consommation.

«Que ce soit pour des questions de soutien à l’économie locale, d’environnement, ou plus simplement pour mieux maîtriser le contenu de nos assiettes, il est impératif de maintenir cet élan pour les produits locaux», explique Mark Jan-du-Chêne, responsable de projet à Genève-Terroir, cité dans un communiqué.

L’événement est le fruit de la collaboration entre l’association BioGenève, Genève Terroir et la Ville de Genève.

www.festiterroir.ch

ATS/NXP