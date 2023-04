Manifestation à succès – Une édition record pour le Comptoir du Nord vaudois La foire commerciale a attiré plus de 53’000 visiteurs, convaincus des différents changements apportés. Frédéric Ravussin

L’affluence dans la halle des bars témoigne de la bonne santé du Comptoir du Nord vaudois. DR

«Le Comptoir du Nord vaudois est devenu un événement incontournable de la région. Ceux qui ne se sont pas vus depuis longtemps s’y donnent rendez-vous.» Pour Eric Morleo et l’ensemble du comité d’organisation, la 48e édition de la manifestation qu’ils mettent sur pied depuis 2007 est plus qu’un succès. «Pour nous, c’est incontestablement la plus belle!»

«J’ai vraiment l’impression que les gens ont vécu ce Comptoir comme ils le faisaient avant le Covid.» Eric Morleo, membre du comité d’organisation

Et ce ne sont pas les chiffres de fréquentation qui les contrediront. Avec plus de 53’000 visiteurs comptabilisés sur les dix jours d’ouverture, le Comptoir a de nouveau franchi la barre symbolique des 50’000 entrées. En établissant tout simplement un nouveau record. «Preuve que la retenue qu’on pouvait encore ressentir l’an dernier au sortir de la pandémie s’est effacée. J’ai vraiment l’impression que tous – exposants comme visiteurs – ont vécu ce Comptoir comme avant le Covid.»

Mais la réalité des chiffres n’est pas la seule caution au ressenti exprimé par le comité d’organisation. Les retours sont eux aussi très positifs. Et ce, qu’ils proviennent du public ou des exposants. Même les vignerons, qui s’étaient montrés quelque peu dubitatifs sur le fait d’être pour la première fois rassemblés dans une seule et même zone, sont convaincus du changement opéré.

Rendez-vous dans un an

Il y a 99% de probabilité que l’expérience soit reconduite dans une année. Et la proportion de chances est à peu près aussi forte de retrouver la zone des restaurants qui précède la halle des bars dans le circuit du Comptoir. «Cette inversion a fait ses preuves. Nous allons bien sûr écrire à l’ensemble de nos exposants pour leur demander s’ils reviendront du 15 au 24 mars prochain et s’ils sont satisfaits de leur emplacement, mais je ne pense pas m’avancer beaucoup en affirmant que nous serons proches du 90% d’avis satisfaits», conclut Eric Morleo.

