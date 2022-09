Maltraitance à Montreux – Une éducatrice a ligoté des garçons de 2 ans Une Vaudoise reconnaît avoir entravé deux enfants dans une crèche. Sa collègue l’a laissée faire. Toutes deux licenciées, elles s’opposent à leur condamnation. Benjamin Pillard

La première procureure de l’Est vaudois a condamné les deux éducatrices à des peines pécuniaires avec sursis. Elles seront rejugées jeudi 8 septembre au Tribunal de Vevey. YVAIN GENEVAY

Les accusations sont gravissimes. Jugées «sérieuses, constantes et sans appel» par la première procureure de l’Est vaudois, elles émanent d’une adolescente – âgée de 15 ans lorsqu’elle les a portées à la connaissance de la direction d’une garderie sise à Montreux, en novembre 2020. Celle qui était alors stagiaire en éducation de la petite enfance a constaté qu’une éducatrice expérimentée de 26 ans (elle travaillait dans le domaine depuis une décennie) avait attaché les pieds et mains d’un garçonnet de 2 ans au moyen d’un fil en laine, sous les yeux des autres enfants. Et ce afin que ce dernier cesse de courir.