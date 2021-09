L’invité - Une égalité qui participe à la protection de toutes les familles

Près d’un quart de siècle après le dépôt d’une initiative parlementaire ayant mené à l’adoption du partenariat enregistré, nous votons le 26 septembre sur une modification du Code civil suisse permettant d’assurer l’égalité dans le mariage. Une égalité déjà garantie par 29 pays dans le monde, représentant près de 1,2 milliard de personnes. Et ce nombre continue de croître, tant le principe de l’égalité apparaît aujourd’hui, somme toute, évident.

La nécessité de reconnaître les mêmes droits à deux personnes qui s’aiment, sans que l’État ne vienne juger du caractère «juridiquement acceptable» d’une telle union selon le sexe des personnes impliquées, est largement et naturellement admise.

Ce constat a cependant mené à une évolution de l’argumentaire des opposants à cette égalité. Il y a quelques années, ils défendaient la nature supposée immuable du mariage entre un homme et une femme, se référant à la nuit des temps pour justifier un certain obscurantisme de leurs propres pensées. Mais, en raison à la fois du caractère faux de cette assertion et d’un écho très limité au sein de la population, ils ont récemment concentré leurs arguments sur le bien de l’enfant.

«Tout ce qui est vital pour le bien de l’enfant devient bancal dès que l’on sort un tant soit peu du cadre.»

Lequel serait mis en danger par l’adoption et la procréation médicalement assistée (PMA) – toutes deux ouvertes, à certaines conditions strictes, aux personnes mariées et qui seraient étendues, aux mêmes conditions strictes, aux couples mariés de même sexe.

À suivre leur argumentaire, cela mènerait à prévoir un droit «à» l’enfant au détriment de son bien-être et de ses propres droits. Or, ces points procèdent non seulement d’une mauvaise compréhension de la situation réelle des plus de 30’000 enfants qui grandissent en Suisse au sein d’une famille dite arc-en-ciel, mais également d’une incompréhension de leur réalité juridique.

Et c’est là un point central: actuellement, dès qu’un enfant naît au sein d’une famille qui n’entre pas exactement dans le cadre strict défini par le Code civil – soit deux parents de sexes différents et mariés – il est, dès sa naissance, placé dans une situation juridique plus difficile. Droits de succession, obligation d’entretien, obligation de soins: tout ce qui est vital pour le bien de l’enfant devient bancal dès que l’on sort un tant soit peu du cadre. Et ce n’est qu’après de longues procédures que l’enfant peut, parfois, finir par avoir certains droits par rapport aux personnes qui partagent sa vie.

Insécurité inadmissible

Cette insécurité juridique est inadmissible et péjore le bien de l’enfant. Le droit ne doit pas être là pour poser un jugement sur une situation, mais pour régler la protection qui doit s’y appliquer. Des situations qui, d’ailleurs, ne disparaissent pas du seul fait que le droit ne les couvre pas, mais en sont uniquement rendues plus complexes.

La votation du 26 septembre prochain est donc fondamentale: seul un oui permettra d’offrir, enfin, une réelle protection juridique à toutes les familles.

David Raedler Afficher plus Vice-président des Vert∙e∙s vaudois∙e∙s, député. Pedro Rodrigues

