Élections communales – Une élection comme improbable espoir de la paix des braves à Tolochenaz Après un ballottage général pour la Municipalité et ses quatorze candidats au premier tour, la campagne du second tour a été tendue de bout en bout au terme de cinq années irrespirables dans un village déchiré. Benoît Cornut

Voilà plusieurs années que le village est séparé en deux camps, comme ici en novembre 2018 lors d’une votation populaire portant sur un plan de quartier. Alexandre Grieu

Une annonce municipale qui condamne le vandalisme d’affiches électorales et le climat du premier tour, une opposition qui fustige la Municipalité et qualifie ladite annonce de manœuvre électorale et partisane, des distributions de tracts anonymes et virulents: bienvenue à Tolochenaz, charmant petit village de 1900 habitants dans le giron de Morges!

D’un côté, Ensemble – l’entente, qui vise «l’ouverture, la tranquillité et la continuité» et présente deux élus sortants sur sa liste de cinq. De l’autre, le quintet de Tolochenaz d’abord, une formation qui se veut disruptive et aspire à «tourner la page des tensions».