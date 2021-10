Procès des militants de XR – Une élue Verte plaide la désobéissance climatique Conseillère communale à Lausanne, Sara Gnoni est jugée pour deux blocages de route. Elle dénonce la stérilité des moyens légaux. Romaric Haddou

Le 14 décembre 2019, la police avait évacué les militants climatiques assis au milieu de la rue Centrale, à Lausanne. Keystone

Le marathon judiciaire des activistes du climat se poursuit. Alors que plus de 200 militants d’Extinction Rebellion doivent se succéder face à la justice vaudoise, ce mardi, c’était notamment au tour de l’élue Verte lausannoise Sara Gnoni. Aux côtés de deux autres prévenus, elle était jugée pour deux blocages de route: le 20 septembre 2019 sur le pont Bessières et le 14 décembre 2019 à la rue Centrale.

Dans les deux cas, la justice lui reproche d’avoir troublé l’ordre public, d’avoir obligé les autorités à mettre en place une déviation pour les véhicules de secours et les transports publics, et d’avoir «opposé une résistance physique» lors de l’évacuation des lieux par la police. Elle réfute ce dernier point, admettant simplement qu’elle a été «un peu molle» et qu’elle a dû «être accompagnée». De toute façon, selon elle, «tout ceci était parfaitement licite car protégé par la liberté de réunion pacifique».