Yverdon-les-Bains – Une enquête sera ouverte à la Maison d’Ailleurs Le conseil de fondation enquêtera sur les potentiels manquements de Marc Atallah dès la fin août, après les Numerik Games. Cécile Collet

Marc Atallah, directeur de la Maison d’Ailleurs – ici en 2017 lors de l’exposition «Je Suis Ton Père» – sera au cœur de l’enquête qui débutera à la fin de l’été. Odile Meylan/VQH

C’est un communiqué de presse de la Ville d’Yverdon qui nous l’apprend: le conseil de fondation de la Maison d’Ailleurs, musée de la science-fiction dont le directeur Marc Atallah fait l’objet de vives critiques relayées par Blick.ch, ouvrira une enquête.

Elle débutera après le Numerik Games Festival, qui se tiendra du 27 au 29 août. La Ville sera associée à cette démarche, la municipale verte de la culture Carmen Tanner faisant partie du conseil de fondation, présidé par Laurent Gabella.

«Nous voulons couper court à toute exploitation politicienne de cette affaire.» La Municipalité d’Yverdon-les-Bains

La Ville précise que la direction de la Maison d’Ailleurs est «également favorable au déclenchement de cette enquête». La Municipalité ne fera aucun commentaire avant le bouclement de l’enquête pour «couper court à toute exploitation politicienne de cette affaire».

Pour rappel, on reproche au directeur Marc Atallah, qui est aussi maître d’enseignement et de recherche à l’UNIL, d’être à l’origine de nombreux départs de l’institution, d’avoir engagé des proches, dont son épouse, au musée et d’être exagérément rémunéré.

Des soupçons de plagiat sont aussi évoqués. Le directeur, interrogé par «24 heures» (9 juillet 2021), nie en bloc ces accusations.

