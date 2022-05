Monde carcéral – Une entrée translucide mais étanche pour les prisons d’Orbe Simple et fort sont les traits de caractère du futur «checkpoint Charlie» du Pôle pénitentiaire du Nord vaudois. Frédéric Ravussin

C’est le bureau lausannois Personeni Raffaele Architectes qui a remporté le concours lancé en novembre 2021. DR/PERSONENI RAFFAELE ARCHITECTES

Le pénitencier de Bochuz, la Colonie fermée et la Colonie ouverte ainsi que la prison de la Croisée. Séparés les uns des autres mais disposés sur un même site qui s’étend au pied de la ville d’Orbe, ces établissements carcéraux devraient être encerclés par une seule et même enceinte extérieure et disposer d’une porte d’entrée commune d’ici à l’été 2025.

Budgété à 17,4 millions de francs, dont 15 millions sont à charge du Canton, ce poste de contrôle avancé a été présenté officiellement ce lundi par les autorités vaudoises, qui ont dévoilé le lauréat du concours d’architecture et d’ingénierie lancé fin 2021: le bureau lausannois Personeni Raffaele Architectes.

Il est évidemment prévu que la future construction soit aussi le «checkpoint Charlie» des trois autres établissements à bâtir. La prison des Grands-Marais, la nouvelle Colonie ouverte et le nouveau pôle alimentaire sont en effet prévus pour renforcer ce que les autorités appellent dorénavant Pôle pénitentiaire du Nord vaudois (PPNV).

«C’est une métamorphose dont l’impact sur le territoire d’Orbe ne sera pas négligeable.» Mary-Claude Chevalier, syndique d’Orbe

Les travaux pourraient commencer avant la fin 2023. «C’est une métamorphose dont l’impact sur le territoire sera non négligeable», souligne la syndique d’Orbe, Mary-Claude Chevalier. Forte de sa collaboration quasi centenaire, la Commune n’en a pas moins soutenu le projet.

Même si des discussions sont en cours entre autorités locales et vaudoises, l’imperméabilité recherchée pour l’ensemble d’un périmètre de 9 kilomètres (il sera fermé au moyen d’un grillage haut de 3 mètres) ne devrait pas aller sans modifier les habitudes des agriculteurs, des randonneurs ou des cyclistes qui fréquentent volontiers les lieux.

Sécurité à renforcer

Béatrice Métraux, cheffe du Département de la sécurité, l’a souligné lors de sa présentation lundi à Orbe: la vision stratégique présentée par le Service pénitentiaire a pour objectif premier de diminuer la vulnérabilité des établissements du PPNV, confrontés ces dernières années à des affaires importantes: évasions avec aide extérieure et même attaque avec des armes de guerre. Comme s’il était besoin d’en apporter un exemple supplémentaire, la police cantonale procédait au même moment à l’arrestation d’un détenu et d’un agent de détention.

Cette porte d’entrée unique sera construite à l’ouest du site sur une parcelle de 38’000 m². Elle prendra la forme d’un bâtiment de deux niveaux et 1875 m² de plancher où les flux entrants et sortants des personnes détenues, mais aussi des collaborateurs, des marchandises et des visiteurs seront gérés. Il abritera ainsi les fonctions d’accueil et de contrôle, de même que la nouvelle centrale de vigie et d’engagement.

Huit projets déposés

Parmi les propositions architecturales, le jury a étudié huit dossiers anonymes, dont trois français. S’il a désigné le projet intitulé «C’est par ces voilages clairs que passe le vent d’été» comme lauréat, c’est qu’il a particulièrement apprécié la transparence et la simplicité qui caractérisent le bâtiment principal. «Ses deux niveaux vitrés sur lesquelles repose une toiture métallique recouverte de panneaux solaires permettent une vision à 360°», note le conseiller d’État en charge des Constructions, Pascal Broulis, qui évoque «la porte ouverte d’une ville fermée».

