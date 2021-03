Aide cantonale aux médias – Une enveloppe de 6,2 millions pour la presse vaudoise Le Grand Conseil vaudois a décidé mardi de faire un coup de pouce aux médias sur les cinq prochaines années.

Le Conseil d’Etat devra privilégier les médias qui ne distribuent pas de dividendes et les entreprises qui ne recourent pas à des licenciements économiques KEYSTONE

Les médias vaudois recevront un soutien de l’Etat. Le Grand Conseil a accepté mardi le paquet d’aide à la presse concocté par le gouvernement. L’enveloppe de 6,2 millions de francs sur cinq ans comprend la publication d’annonces, la création d’un kiosque numérique et des mesures pour inciter les jeunes à s’informer dans les médias payants.

Porté en deuxième débat, le projet du Conseil d’Etat a nécessité des discussions supplémentaires s’agissant de savoir si les mesures de soutien seraient réservées uniquement aux médias bénéficiaires ne distribuant aucun dividende y compris dans le cadre d’un groupe.

Un compromis et trois voeux

Cette condition avait fait l’objet d’un amendement lors du premier débat juste avant Noël et tout le paquet avait été renvoyé en commission pour régler ce point très discuté. Un compromis a finalement été trouvé: le gouvernement définira lui-même les charges, conditions et limitations auxquelles il y a lieu d’assortir l’octroi des aides et veillera à ce que ces mesures soient affectées aux activités médiatiques proprement dites.

A cet amendement, la commission a encore émis trois voeux: le Conseil d’Etat devra privilégier les médias qui ne distribuent pas de dividendes, y compris dans le cadre d’un groupe, les entreprises qui ne recourent pas à des licenciements économiques malgré des résultats bénéficiaires, y compris dans le cadre d’un groupe et les bénéficiaires qui recourent à la formation.

Les députés se sont montrés satisfaits de ces précisions et la présidente du Conseil d’Etat Nuria Gorrite a aussi salué ce consensus. Le plénum a ainsi directement enchaîné avec le troisième débat, où un député UDC s’est encore inquiété du prix de l’abonnement de l’agence de presse Keystone-ATS pour les petits journaux.

Assurer la pluralité

Nuria Gorrite a tenu à le rassurer en indiquant que des «discussions étaient en cours et déjà bien avancées» entre Keystone-ATS et Vaud Presse (qui regroupe 13 petits journaux). Elles se concentrent sur la définition d’un mandat lié à la couverture de sujets régionaux et locaux ainsi que sur la question tarifaire, a-t-elle précisé.

A vote final, le Grand Conseil a accepté cette aide publique à la presse par 95 oui, trois non et 21 abstentions. L’objectif du paquet vaudois est de préserver la diversité des médias, car ils constituent un pilier de la formation d’opinion et de notre démocratie. Il est composé de mesures de soutien indirectes, ciblées et limitées dans le temps. Les députés ont demandé qu’une évaluation soit faite après trois ans déjà, pour éventuellement adapter le dispositif.

Celui-ci comprend premièrement l’insertion massive d’annonces (2,5 millions) dans la presse locale et régionale. Le deuxième chapitre concerne l’aide à l’innovation, avec diverses études sur les médias et la création d’une plateforme d’abonnement pour la presse vaudoise (1,25 million). L’éducation des jeunes aux médias (1,08 million) vise, elle, à renforcer leur esprit critique face aux informations diffusées sur le net.

Le «package» inclut encore un «coup de pouce» à la formation des journalistes (CFJM) d’une part et à Keystone-ATS d’autre part pour la couverture de l’actualité vaudoise et pour permettre aux petits journaux d’avoir accès aux dépêches de l’agence «à moindre frais».

Reconnaissance pour la presse locale

Dans la foulée de cet accord, Vaud Presse s’est félicitée dans un communiqué «d’une reconnaissance de la part du Conseil d’Etat et du Grand Conseil pour le travail reconnu d’utilité publique» effectué par les titres locaux. L’association rappelle qu’elle ne demandait pas de subsides, mais à ce que l’Etat «intègre les journaux locaux dans sa stratégie de communication, notamment en y diffusant des annonces publicitaires payantes.» Elle prévient toutefois que cette aide publique ne va pas résoudre à elle seule toutes les difficultés de la branche.

ATS