Lutte contre le dérèglement – Une épicerie lausannoise casse les codes du commerce traditionnel Ouverte depuis octobre, la coopérative Coupe-circuit, bonne pour le climat, favorise un fonctionnement en réseaux de proximité. Lise Bourgeois

Coupe-circuit a ouvert à Lausanne le 4 janvier. Ici, quelques-uns des bénévoles de cette nouvelle épicerie coopérative: Ngoc Huy Ho, Nathalie Baudin et Jaime Company. CELLA FLORIAN/VQH

Consommer autrement fait partie des modestes sacrifices que le commun des mortels peut consentir pour freiner l’emballement du dérèglement climatique. Inspirée par cette évidence, une équipe de 35 familles de coopératrices et coopérateurs vient d’ouvrir à Lausanne une épicerie participative à but non lucratif. Son nom: Coupe-circuit.