Hockey sur glace – Une équipe claque la porte des Hockeyades en plein tournoi Le club de Francfort, qui n’était pas satisfait de ses conditions d’hébergement à La Vallée de Joux, est rentré en Allemagne. La direction du tournoi est dans le pétrin. Emmanuel Favre

La patinoire des Hockeyades accueillera probablement deux matches de moins que prévu. 24HEURES/Gérald Bosshard

Au lendemain de sa défaite contre Ajoie (7-2), lundi, lors du match d’ouverture des Hockeyades à La Vallée de Joux, le club de Francfort a claqué la porte et est rentré en Allemagne.

Sur le site Internet de l’organisation, Franz David Fritzmeier, le directeur sportif de l’équipe de DEL entraînée par Matti Tiilikainen explique ce choix: «Nous avions imaginé que les choses seraient complètement différentes, les conditions que nous avons trouvées ne sont pas celles convenues et c'est pourquoi nous avons décidé de nous arrêter à ce stade.»

«L’équipe tchèque de Vitkovice occupe des chambres similaires et elle en est enchantée.» Laurent Ardiet, patron des Hockeyades

D’après Laurent Ardiet, le patron de la 26e édition des Hockeyades, les Allemands n’auraient pas été satisfaits de leurs conditions d’hébergement, notamment du fait que les joueurs n’étaient pas logés dans des chambres individuelles. «Ils avaient procédé à la réservation par l’intermédiaire d’un agent, note Laurent Ardiet. L’organisation n’est pas impliquée.» Et de préciser, avec un soupçon d’ironie: «L’équipe tchèque de Vitkovice occupe des chambres similaires et elle en est enchantée.»



Laurent Ardiet, patron des Hockeyades. 24HEURES/J-P Guinnard



Dans son communiqué, Franz David Fritzmeier précise sa pensée: «Compte tenu de toutes les circonstances, telles que l'hébergement alternatif et le temps de trajet associé, etc., il est préférable, pour une préparation plus poussée, de retourner à Francfort et de s'entraîner sur la patinoire.»

La fuite de Francfort, qui aurait dû se mesurer à Genève-Servette jeudi et à Fribourg-Gottéron vendredi, laisse un gros trou dans le programme du tournoi. «On fait tout ce qu’on peut, mais cela sera très difficile de trouver une nouvelle équipe», estime Ardiet. Parce que, à ce stade de la préparation, tous les clubs ont défini leur programme depuis fort longtemps. «Un match en moins, c’est embêtant», regrette Christian Dubé, l’entraîneur et directeur sportif de Fribourg-Gottéron.

La direction du tournoi, elle, n’a pas l’intention de s’engouffrer dans une procédure judiciaire contre Francfort. «Mais on n’est pas prêt d’accueillir à nouveau cette équipe», avise Ardiet.



