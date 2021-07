Mobilisation à Prilly – Des voisins tentent de sauver l’âme de leur bout de quartier À Prilly, un projet de construction d’immeuble fait réagir. Les propriétaires se disent prêts à refuser toute indemnisation. Lise Bourgeois

Vincent Jaccoud, Carole Groux et Éric Henchoz (de g. à dr.) font partie du groupe de voisins qui jugent que la densification est déjà bien assez avancée dans leur commune. Patrick Martin

Au bien nommé chemin de la Pernette, à Prilly, une rangée de villas des années 1940 fait face à un champ encore peuplé de vaches. C’est au bas de ce sentier d’un autre temps qu’un projet de construction de petit immeuble sème aujourd’hui l’effroi parmi une majorité des voisins.

Rendu possible par la récente révision du plan général d’affectation de la commune, le futur bâtiment comprendrait 19 logements, dont deux d’utilité publique (LUP), et culminerait environ deux étages plus haut que les maisonnettes.

Coin de campagne

Pour les propriétaires, il est peu dire que c’est une mauvaise nouvelle. Ils craignent la destruction progressive de leur petit coin de campagne. «Nous sommes venus ici parce que ce quartier représente encore un microcosme au milieu de la ville», explique Éric Henchoz. Son voisin Vincent Jaccoud fustige quant à lui une politique expansive dans un contexte déjà fortement bâti: «Nous voulons préserver le vieux Prilly.»