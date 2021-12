Cyclisme – Une équipe suisse dans le World Tour féminin L’équipe helvète «Roland Cogeas Edelweiss» rejoint l’élite des courses féminines en compagnie de treize autres formations. Robin Carrel

C’était attendu, c’est désormais officiel: la Suisse aura une équipe féminine dans le gratin des pelotons cyclistes. La commission des licences de l’UCI a officialisé l’augmentation du World Tour à 14 formations pour la saison prochaine et les Helvètes de Roland Cogeas Edelweiss sont de la partie.

L'Union cycliste internationale a aussi validé les candidatures de Jumbo-Visma, EF Education-Tibco-SVB, Human Powered Health, Uno-X team et UAE Team. Elles ont rejoint Canyon-Sram, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Liv-Xstra, Movistar, BikeExchange-Jayco, SD Worx, Team DSM et Trek-Segafredo dans le plus haut niveau du cyclisme des dames. Toutes ces escouades sont appelées à disputer, notamment, les premiers Tours de France et de Romandie en 2022.

Le cyclisme féminin, en pleine expansion ces dernières années, est ainsi en train de se structurer de façon plus cohérente. Les formations doivent disposer d’un minimum de 10 coureuses professionnelles et d’un maximum de 20. Le salaire minimal par année est passé d’environ 21 000 francs à plus de 28 000. Le calendrier 2022 du World Tour s’étendra du mois de mars (Strade Bianche) au Tour du Guangxi (mi-octobre).

L’équipe Roland Cogeas Edelweiss est née grâce au Vaudois d’adoption Ruben Contreras. Sa Fondation Cogeas œuvre dans le cyclisme depuis une vingtaine d’années et était à la tête d’une formation sous bannière russe depuis trois ans. Avec le soutien de divers acteurs et sponsors locaux, son budget devrait largement dépasser le million de francs dès la saison prochaine. Sa principale tête d'affiche, outre de nombreuses espoirs helvétiques (Petra Stiasny, 20 ans, championne de Suisse de la montagne, et la pistarde de 24 ans Aline Seitz, 5 fois championne de Suisse), sera la Russe Olga Zabelinskaya.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

