Opération policière à Lausanne – Une esthéticienne injectait du botox sans autorisation Un centre de beauté a été fermé après la découverte de produits et d’appareils non conformes. L’exploitante n’avait de toute façon pas les diplômes pour s’en servir. Romaric Haddou

Des injections mal réalisées ou avec des produits non conformes peuvent conduire à l’hospitalisation, souligne le Canton. GETTY IMAGES

Attention, à ne pas vouloir vieillir, on meurt parfois avant les autres. C’est pourquoi toutes les personnes qui souhaitent se faire injecter du botox (toxine botulique) ou de l’acide hyaluronique doivent s’assurer que les produits en question sont conformes et que les personnes qui proposent cette intervention sont suffisamment qualifiées.

C’est l’État de Vaud qui le rappelle, lundi, dans un communiqué. La mise en garde fait suite à l’annonce, par la police cantonale, de la fermeture d’un centre esthétique de la région lausannoise pour «des pratiques ne respectant pas les dispositions en vigueur».

Matériel acheté en ligne

Lors d’une perquisition menée fin janvier, les inspecteurs ont découvert «un grand nombre de produits, dispositifs médicaux et appareils laser, achetés pour la plupart sur des sites de vente en ligne, qui ne répondaient manifestement pas aux exigences légales».

Quand bien même, l’exploitante, une Suissesse de 36 ans, n’avait pas les qualifications professionnelles nécessaires pour s’en servir. Le matériel a été saisi et elle sera poursuivie en justice.

«L’administration «bon marché» d’acide hyaluronique est le plus souvent réalisée avec des produits contrefaits commandés à moindre coût en Asie dont l’identification, la stérilité et la traçabilité ne peuvent être garanties.» L’État de Vaud

Le Canton souligne que l’acide hyaluronique est un dispositif médical et que le Botox est un médicament soumis à autorisation. Les injections reviennent aux médecins, voire à des infirmiers diplômés et spécialement formés, sous supervision. «Les cabinets esthétiques ne disposent en aucun cas des autorisations légales.»

Et de préciser que «des injections d’acide hyaluronique mal réalisées peuvent boucher les petits vaisseaux qui nourrissent la peau et provoquer de graves nécroses, et dans certains cas mener à une hospitalisation».

Certificat CE indispensable

Il faut également veiller à la qualité des produits. «L’administration «bon marché» d’acide hyaluronique est le plus souvent réalisée avec des produits contrefaits commandés à moindre coût en Asie dont l’identification, la stérilité et la traçabilité ne peuvent être garanties», observe le Canton.

La mise sur le marché et l’utilisation en Suisse impliquent une procédure d’évaluation précise et l’obtention d’un certificat CE.



