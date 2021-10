Pandémie de coronavirus – Une étude de l’EPFL ouvre la voie à de nouveaux traitements

Une équipe de recherche de l’EPFL a ciblé le rôle essentiel joué par une enzyme dans le processus d’infection au coronavirus, signant ainsi une «étude révolutionnaire». Les résultats obtenus ouvrent la voie à de nouveaux traitements antiviraux.

ZDHHC20: c’est le nom de la principale enzyme responsable d’une série de modifications qui surviennent sur la membrane du SARS-CoV-2, l’actuel coronavirus. C’est donc elle qui permet – indirectement – à l’agent infectieux de mieux pénétrer les cellules humaines, et de favoriser l’infection, explique l’EPFL dans un communiqué.

Ces modifications chimiques portent un nom. Il s’agit du processus de S-acylation, souvent appelé «palmitylation». Cette dernière transforme les protéines qui organisent la membrane du coronavirus en fixant des acides gras sur des sites spécifiques d’acides aminés qui la composent en vue de les aider à remplir leurs fonctions.

Spike au coeur de l’étude

Parmi les cibles principales: la protéine Spike, qui forme la fameuse «couronne» des coronavirus. Elle est la première à établir le contact entre le virus et la cellule attaquée. C’est également grâce à elle que leur fusion est possible, et que le développement infectieux peut se poursuivre. Pour rappel, un virus a besoin d’un hôte – une cellule – pour se répliquer.

Comme toutes les protéines, Spike est formée d’une chaîne d’acides aminés. La particularité? Sur les 20 acides aminés qui la constituent, pas moins de 10 sont transformés au moment de l’infection.

«La protéine Spike du SARS-CoV-2 est en fait la protéine la plus palmitoylée connue à ce jour», déclare la professeure Gisou van der Goot, qui a dirigé l’étude. En guise de comparaison, les protéines membranaires des mammifères ne possèdent généralement que deux ou trois sites, précise la scientifique, dont le laboratoire est spécialiste de palmitylation.

La palmitylation, essentielle dans l’infection

Résultats de la recherche: l’enzyme qui actionne ce processus de modifications permet de protéger les protéines Spike d’une dégradation par la cellule hôte. Les particules virales produites sans palmitylation, des protéines Spike ont une capacité moindre à fusionner avec les cellules humaines.