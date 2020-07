Lausanne – Une étude «dédiabolise» l’utilisation des écrans chez les tout-petits Pendant le confinement, les enfants ont passé davantage de temps devant la télé et la tablette. Contre toute attente, une étude révèle que certains en ont même bénéficié. Alain Detraz

Nevena Dimitrova, professeure en psychologie de l’enfant à la Haute École de travail social et de la santé de Lausanne. DR

Pas d’écran avant l’âge de 3 ans. C’est la recommandation que l’on entend fréquemment des milieux de la santé. Une précaution qui s’avère difficile à tenir, tant les tablettes, smartphones et télévision font partie du quotidien. Et, pendant le temps de confinement lié à la crise sanitaire du coronavirus, l’objectif s’est révélé encore plus intenable pour les jeunes parents. C’est la situation qu’a voulu analyser une étude lausannoise. Sans surprise, il semble que les enfants confinés ont eu un accès élargi aux écrans du domicile. Mais, contre toute attente, elle révèle aussi que cette activité peut avoir du bon pour le développement du langage des tout-petits. Reste à voir dans quelles circonstances.