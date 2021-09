Ville de Genève – Une étude inédite révèle le nombre et le profil des sans-abri Des chercheurs ont estimé à 730 le nombre de SDF, dont un tiers de femmes. Le constat relance le débat sur le financement et l’organisation de la prise en charge. Théo Allegrezza

Le centre Frank Thomas, dans le quartier des Eaux-Vives, héberge 130 personnes. Mais le bâtiment est voué à la démolition l’an prochain. MAGALI GIRARDIN

Le phénomène est d’importance, et pourtant on ne le connaît guère. Combien y a-t-il de sans-abri dans le canton? Combien dorment effectivement dans la rue? Quel est leur profil? En Ville, le Département de la cohésion sociale et de la solidarité (DCSS), dirigé par Christina Kitsos, a mandaté l’an dernier l’Université de Genève afin de répondre à ces questions et de définir les «besoins en matière d’hébergement d’urgence». La «Tribune de Genève» dévoile en primeur les résultats de cette étude inédite qui pourrait servir d’aiguillon dans les discussions politiques en cours.