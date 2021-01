Lutte contre le mobbing – Une étude pointe le climat de travail délétère des jeunes médecins D’après les sondés, harcèlement et sexisme imprègnent le milieu médical. La stigmatisation de la grossesse est aussi déplorée. Romaric Haddou

Image d’illustration. Près de 200 professionnels ont répondu au questionnaire, 71% ont déjà été confrontés à des situations de harcèlement. Florian Cella/24 heures

L’environnement de travail des médecins en formation est loin d’être idéal. C’est la conclusion d’un sondage mené au 1er trimestre 2020 par la section vaudoise de l’Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique (ASMAV) et dont les résultats viennent d’être rendus publics. Rempli par près de 200 professionnels, ce questionnaire à choix multiples portait sur «harcèlement, sexisme, grossesse et maternité». Les sondés étaient invités à se prononcer en tant que victimes mais aussi en tant que témoins de situations problématiques. L’ASMAV précise que trois quarts des personnes ayant répondu sont des femmes.