Coronavirus en Suisse – Une étude sur la vaccination repoussée faute d’argent L’OFSP n’envisage pas, pour l’instant, de financer l’étude à grande échelle sur un vaccin contre le Covid-19, souligne la NZZ am Sonntag.

Il manque huit millions de francs pour lancer l’étude à grande échelle d'un vaccin contre le Covid-19 en Suisse. KEYSTONE

Une étude sur la vaccination contre le coronavirus ne peut pas être menée en Suisse, faute d'argent, écrit la NZZ am Sonntag. Tout est prêt dans six des plus importants hôpitaux du pays pour la première étude à grande échelle d'un vaccin contre le Covid-19, mais il manque huit millions de francs.

Une demande de financement partiel du projet a été déposée auprès de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), il y a quatre semaines, mais la requête est restée jusqu'à maintenant sans réponse. «Il n'est pas prévu pour l'instant de financer des études sur le vaccin contre le Covid-19», déclare l'OFSP dans le journal.

Le Conseil fédéral est également en retard dans d'autres dossiers sur le vaccin anti-coronavirus, souligne la NZZ am Sonntag. Alors que plusieurs pays, comme l'UE ou les Etats-Unis, ont déjà réservé pour leur population de grandes quantités des futurs vaccins, la Suisse n'a pas encore conclu de contrat avec des entreprises les mettant au point.

( ATS/NXP )