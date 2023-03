Gros-de-Vaud et Nord lausannois – Une étude sur les P+R fâche tout le monde et ne convainc personne Une étude au centre du canton débouche sur des propositions jugées «irréalistes» et ne retient pas de projets souhaités. L’État s’explique. Sylvain Muller

Une étude conclut à la nécessité de construire 350 places P+R à la gare CFF de Cossonay-Penthalaz. «Irréaliste!» juge le syndic. Florian Cella-Archives

Dans les régions périphériques, les P+R constituent un moyen simple et efficace pour inciter les automobilistes à vivre «l’expérience des transports publics». Plusieurs études ont été menées ces dernières années pour déterminer les emplacements les plus judicieux et les tailles adéquates, dont une couvrant le Gros-de-Vaud et le Nord lausannois. Cette dernière a conclu à la nécessité de créer plus de 500 nouvelles places dans cette région à l’horizon 2035, dont 350 à la gare CFF de Cossonay-Penthalaz et 106 à Échallens. Mais là, tout s’arrête!