Nous allons bientôt ressortir de la crise du Covid, mais pour constater que nous aurons d’énormes défis à affronter dans les secteurs tels que santé, sécurité, numérique, changement climatique, énergie, mobilité, intelligence artificielle, démographie, sécurité alimentaire ou environnement, pour lesquels nous n’avons pas encore vraiment de solutions.

Une partie de ces solutions viendra de la recherche. Et c’est ce que vise Horizon Europe, un programme de recherche de100 milliards d’euros pour des projets d’excellence en sciences, et surtout pour des pôles d’innovations organisés en missions multisectorielles et interdisciplinaires conçues pour aborder les grands défis de notre temps et préserver la compétitivité de l’Europe face aux blocs chinois et américain.

«Un accélérateur pour la transition vers une économie durable, verte, et offrant des solutions aux grands défis de notre temps.»

Ces missions de recherche s’inspirent du programme Apollo, ou du DARPA américain, à l’origine de percées majeures en technologies. Elles devraient permettre, entre autres, de réduire la pollution des plastiques, développer des voitures électriques et intelligentes conçues et construites en Europe, faire de l’hydrogène une énergie compétitive et verte, permettre de concevoir des villes climatiquement neutres et intelligentes, préserver la santé des sols et renforcer ainsi notre sécurité alimentaire et mieux protéger l’environnement.

Horizon Europe est donc conçu comme un accélérateur pour la transition vers une économie durable, verte, et offrant des solutions aux grands défis de notre temps dans l’intérêt des citoyens. Il sera complété par un fond à l’innovation, InvestEU, avec pour ambition de mobiliser 200 milliards d’euros de capital d’amorçage public-privé pour transformer les résultats de la recherche en innovations commerciales et start-up. Au-delà de l’attrait financier, ce programme offre un cadre unique de coopération internationale entre universités, mais aussi entre entreprises.

Une chance exceptionnelle

La Suisse a un PIB réel par habitant dépassant largement celui de nos voisins ou même des USA, et dont plus de 45% est dû à des exportations, majoritairement vers l’UE. Notre économie de pointe, qui permet de financer notre état social, nous la devons, entre autres, à un écosystème de recherche et l’innovation ouvert et connecté qui a placé nos universités, nos services et nos industries au premier plan mondial. Participer à un tel programme offrira une chance exceptionnelle de renforcer encore notre excellence et notre compétitivité. Notre parlement l’a bien compris, lui qui a récemment approuvé un crédit de 6,2 milliards de francs pour participer à ce programme.

Pourtant, au vu des derniers développements concernant les restrictions d’accès aux programmes sur la recherche spatiale et la technologie quantique pour la Suisse, Israël et le Royaume-Uni, notre pleine participation est loin d’être garantie.

Ceci doit être sujet de réflexion au moment d’aborder les discussions sur les accords-cadres!

Marc Dreyer Afficher plus Président de la section Riviera des Vert’libéraux

