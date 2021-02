Élections communales 2021 – Une évaluation des élus fait débat à Lutry La pertinence d’un fichier recensant les présences et prises de parole des conseillers est contestée. Romaric Haddou

Les présences et prises de parole lors des séances au Château sont recensées par un conseiller communal. Une initiative qui ne fait pas l’unanimité. Florian Cella

À Lutry, certains l’appellent le «pitouillomètre». Depuis le début de la législature, François Pittet, surnommé Pitouille et conseiller communal indépendants et vert’libéraux (IVL), a recensé les présences aux séances, les prises de parole et les participations à des commissions de tous les élus lutryens. Un document qui s’intéresse aussi au traitement par la Municipalité des motions, postulats et interpellations. D’après l’initiateur, c’était d’ailleurs la vocation initiale du fichier. «Nous n’étions pas sûrs qu’il y ait un suivi optimal de la part de l’Exécutif et nous constatons désormais que c’est le cas. Ce n’est pas toujours fait dans les délais mais le travail est effectué», résume François Pittet.