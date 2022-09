Horlogerie – Une exceptionnelle collection privée de montres Swatch mise aux enchères Plus de mille modèles amassés par le collectionneur François Planche sont déjà en vente en ligne. Ils sont exposés au Flon, à Lausanne. Ivan Radja

Napoléon et Joséphine, deux modèles vendus en coffret, au début des années 1990. ARTEAL

La Swatch s’est frayé sa place depuis quarante ans dans le cercle très fermé des icônes helvétiques, entre le cor des Alpes et la vache d’Hérens. Un parfum de lointaine adolescence y est associé pour les plus anciens, mais le look avant-gardiste en fait un objet intemporel. C’est donc sur l’intérêt d’un large public que compte la maison lausannoise Arteal, qui met aux enchères sur la plateforme site Drouot.com plus de mille montres Swatch, réparties en 267 lots.