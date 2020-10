Lausanne – Une explosion blesse grièvement un quadragénaire L’explosion s’est produite samedi matin vers 04h00 dans un appartement de la rue du Maupas à Lausanne. Une enquête a été ouverte par le Ministère public.

Une explosion s’est produite dans un appartement de Lausanne tôt samedi. Son occupant a été grièvement blessé. Une bonbonne de gaz été retrouvée chez lui. Police municipale Lausanne

Une explosion s’est produite samedi vers 04h00 dans un appartement à Lausanne. Son occupant, un homme âgé de 46 ans, a été grièvement blessé. Une bonbonne de gaz a été retrouvée chez lui.

La déflagration s’est produite dans un appartement du 4e étage à la rue du Maupas, a annoncé la police lausannoise samedi en fin de journée. Sur place, les services de secours ont pris en charge la victime et l’ont acheminée à l’hôpital. Une seconde personne a également été prise en charge pour des contrôles. Tous les locataires du bâtiment ont été évacués.

L’explosion a très fortement endommagé deux appartements et des bris de verre ont été projetés sur la chaussée. Les sapeurs-pompiers professionnels du Service de protection et sauvetage Lausanne (SPSL), en partenariat avec le SDIS Riviera, ont maîtrisé le sinistre et sécurisé les lieux. Une bonbonne de gaz a été retrouvée dans l’appartement de la victime. La rue du Maupas a été fermée à la circulation jusque vers 10h30.

Le Ministère public a ouvert une enquête. L’événement a notamment mobilisé une vingtaine de policiers, 23 sapeurs-pompiers et quatre ambulances.

ATS/NXP