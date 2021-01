Le Mont-sur-Lausanne – Une expo d’art en plein air pour oublier la pandémie En dépit des fermetures imposées par la crise sanitaire, la commune expose des œuvres photographiques. Alain Detraz

La Municipalité du Mont-sur-Lausanne propose une exposition photographique affichée sur le territoire communal. De g. à dr., Philippe Somsky, municipal, Yan von Arx, Se rvice de la j eunesse et des loisirs , et Jean-Pierre Sueur, syndic. LDD

En manque d’exposition à visiter? Le Mont pense avoir trouvé la parade en proposant une balade sur son territoire, à la découverte d’une quinzaine d’œuvres photographiques. Cette exposition de plein air, baptisée Open’Art est une première au Mont-sur-Lausanne. Une sorte de pied de nez à la grisaille imposée par le coronavirus.

Les œuvres disséminées dans la commune sont celles de jeunes artistes, étudiants de l’École cantonale d’art de Lausanne (ECAL). «Ce sont des photos réalisées dans le cadre de leurs cours, dont le thème était le semi-confinement du printemps dernier», présente Yan von Arx, qui dirige le Service communal de la jeunesse et des loisirs. Un thème qui concerne évidemment tout le monde et qui invite à la promenade d’une cinquantaine de minutes, à la fois en zone urbanisée et dans la nature puisque l’une des œuvres a même été accrochée à la falaise de molasse.