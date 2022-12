Vulgarisation scientifique – Une expo et un livre pour ne pas perdre le Nord L’Espace des inventions à Lausanne propose un parcours inspiré des voyages en voilier de Barbara et Thierry Courvoisier, au large de l’Islande. À voir dès 7 ans. Caroline Rieder

Une installation permet de comprendre comment un voilier peut remonter le vent. Sarah Jacquemet

«Un beau voyage s’écrit. L’émerveillement est tellement meilleur partagé.» Partant de ce constat, Barbara et Thierry Courvoisier ont voulu conserver une trace de leur périple à bord de Gaia, leur voilier de 15 mètres construit tout exprès pour filer jusqu’à Terre-Neuve en passant par le Groenland, comme ils l’avaient imaginé avant le Covid. Quelque peu chamboulé par la pandémie, l’itinéraire a finalement conduit le couple installé à Perroy jusqu’à Oban, en Écosse, en 2020, puis l’année suivante jusqu’au cercle polaire, au nord d’une Islande autour de laquelle ils ont vogué, du petit village de Sydisfjördur aux îles Vestmann.

Ces voyages, ces lieux traversés, ils les ont donc racontés. Mais pas seulement. Professeur honoraire d’astrophysique à l’Université de Genève, Thierry Courvoisier a voulu en proposer divers prolongements scientifiques, notamment dans un livre intitulé «Gaia, science et voile» (Éd. Slatkine) (lire ci-dessous). Le scientifique souhaitait aussi que leur périple serve de catalyseur pour des projets de vulgarisation scientifique pour les plus jeunes. C’est ainsi qu’il a approché l’Espace des inventions à Lausanne.

«C’est une des premières fois qu’on a une expo qui se promène d’un sujet à l’autre. Cela permet à chaque visiteur de s’accrocher à un aspect qui l’intéresse davantage.» Emmanuelle Giacometti, directrice de l’Espace des inventions

Si le musée resserre en général ses présentations autour d’une thématique précise, il a choisi cette fois de saisir le prétexte de ce voyage pour parler des sciences naturelles au sens large. «C’est une des premières fois qu’on a une expo qui se promène d’un sujet à l’autre. Cela permet à chaque visiteur de s’accrocher à un aspect qui l’intéresse davantage», relève la directrice, Emmanuelle Giacometti.



Interactif et ludique

Le parcours, interactif et ludique comme à l’accoutumée, s’intéresse bien sûr à la navigation. Cela commence par la préparation de la valise pour un voyage en mer au long cours, «une manière pour les plus jeunes de s’approprier le sujet», souligne la directrice. Les enfants peuvent aussi monter sur le pont d’une embarcation un peu plus petite que Gaia, qui vogue au milieu de la salle. On y trouve des pièces historiques – comme ce compas, venu du Musée d’histoire des sciences de Genève –, mais aussi un dispositif pour expérimenter comment un voilier peut remonter le vent, ou un autre qui explique comment une embarcation de plusieurs tonnes peut flotter.

Quelle clé ouvre quelle maisonnette? Sarah Jaquemet

Pour le volet sciences naturelles, on apprendra pourquoi le soleil ne se couche pas en même temps à Lausanne et à Reykjavik, avec deux écrans permettant d’observer simultanément la course de l’astre en France et aux îles Lofoten. Et pourquoi fait-il plus froid aux pôles? Une installation munie d’un levier permettant de déplacer les rayons du soleil montre que les rayons lumineux traversent une couche d’atmosphère plus épaisse pour atteindre les pôles que pour toucher l’équateur.

Les animaux sont présents également, avec une fresque signée du dessinateur Tom Tirabosco pour se familiariser avec la faune du Grand-Nord. Sans oublier l’aspect culturel, avec ces écouteurs permettant de découvrir des chansons dans les langues croisées par Gaia… pour autant qu’on trouve la bonne clé.

Jusqu’au Groenland

Le trajet se termine au Groenland, où devait passer initialement Gaia. L’occasion d’évoquer les différents types de glace, de la banquise à l’inlandsis. Une vidéo montre que la fonte de l’une ou de l’autre n’a pas du tout la même répercussion sur la montée du niveau des océans.

Enfin, des souvenirs de vacances viennent questionner la notion de voyage: «Qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce qu’on en attend? En quoi ça pose problème? Nous espérons ainsi provoquer des discussions sur cette thématique.» La directrice précise: l’idée n’est ni d’angoisser ni de donner mauvaise conscience au public. «Nous sommes dans une approche scientifique, pas dans le jugement.»

Le musée a reproduit en version réduite la coque de «Gaia». Sarah Jaquemet

Cap vers la connaissance

Afficher plus Jeunes retraités naviguant depuis des décennies, Barbara et Thierry Courvoisier auraient pu écrire un livre racontant uniquement leur expérience avec leur voilier Gaia, avec tout ce qu’elle comporte d’éléments qui font rêver. Ils ont souhaité aller plus loin, avec un ouvrage qui intègre les points de vue de spécialistes de divers domaines. Astronomie, météorologie, physique de l’atmosphère, mais aussi géologie, archéologie ou botanique, les contributions se révèlent nombreuses et variées. Parfois très pointues, parfois plus grand public. On y apprendra autant à repérer l’étoile Polaire que les conséquences des marées pour les navigateurs. On y croisera des dolmens ou l’on découvrira qu’il y a 20’000 ans mammouths ou rhinocéros laineux pouvaient traverser une Manche asséchée, dans un paysage ressemblant à la Sibérie actuelle. Les Celtes, le whisky ou les lichens aux noms enchanteurs comme les «oreilles d’elfes» ont aussi droit à leur chapitre. Parfois, des éléments croisés en chemin ramènent près de chez nous: ainsi une sterne de Dougall, née à Rockabill Island, au large de Dublin, a été repérée à Préverenges en juin 2020. C’est la troisième fois seulement que l’oiseau est vu en Suisse en… cent cinquante ans. «Gaia, science et voile. Autour des navigations de Barbara et Thierry Courvoisier»

Ouvrage collectif

Éd. Slatkine, 287 p.

Caroline Rieder est journaliste à la rubrique culture-société depuis 2013. Elle s'occupe en particulier de la littérature romande, mais se penche aussi avec intérêt sur la littérature jeunesse, et divers sujets culturels et sociétaux. Plus d'infos @caroline_rieder

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.