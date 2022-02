Art contemporain et mode – Une expo haute couture qui s’offre le luxe de penser Dans un dialogue entre une collection griffée et les géniales peintures textiles de Xénia Lucie Laffely, le CACY d’Yverdon célèbre le mystère et l’étrange. Florence Millioud Henriques

Glamour, l’expo «Collection Haute Couture» affranchit les frontières entre les genres sans faire l’impasse sur un vrai point de vue. FLORIAN CELLA

Pailleté, parfois théâtral, et surtout rarissime… le dressing ouvert au Centre d’art contemporain d’Yverdon (CACY) a tout de la boîte à rêves! Et s’il a bien quelques semblables disséminés sur la planète luxe, ils ne sont pas plus de deux cents, l’équivalent du nombre de femmes qui s’habillent haute couture.