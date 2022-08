Musée et Jardins botaniques cantonaux – Une expo pour la désobéissance civile? À Lausanne, un passage de l’exposition «Vert – Ville et végétal en transition» suggère au visiteur de s’investir dans la Grève du climat et Extinction Rebellion. Jérôme Cachin

Le Jardin botanique et sa serre, avenue de Cour à Lausanne. Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h 30 © MJBC

L’exposition «Vert – Ville et végétal en transition» des Musée et Jardins botaniques cantonaux s’est ouverte le 19 mai. Partenaire de celle du Musée historique de Lausanne intitulée «Vert. La nature en ville», elle dure jusqu’au 29 janvier 2023.

«Nous avons connu un public plutôt local au début, alors que maintenant, il est beaucoup plus touristique», relève le directeur François Felber, heureux de la fréquentation.

«Nous ne voulons pas encourager des actes qui ne seraient pas légaux.» François Felber, directeur des Musée et Jardins botaniques cantonaux

Un panneau de l’exposition a frappé certains visiteurs. Intitulé «Que faire pour aider le climat?» le texte fait une liste des actions «possibles». Il est question d’isoler les bâtiments, de préférer le train à l’avion, de manger moins de viande, etc. Et tout à la fin, on lit: «S’investir dans une association. De nombreuses associations œuvrent pour un monde plus durable et juste. La Grève du climat, les Grands-parents pour le climat, Extinction Rebellion, Greenpeace, le WWF ou l'Association transports et environnement (ATE) agissent spécifiquement sur le climat.»

Lausanne, 20 septembre 2019, manifestation Extinction Rebellion (XR). Action de blocage du pont Bessières. ©Florian Cella/24Heures VQH

L’institution publique cantonale orienterait-elle donc son public vers la désobéissance civile avec la Grève du climat ou Extinction Rebellion? «Nous ne voulons pas encourager des actes qui ne seraient pas légaux, répond le directeur François Felber. Il s’agit d’un éventail d’associations différentes. Cela peut être perçu comme une forme de promotion mais ce n’est pas le cas. Nous comptons sur l’esprit critique de nos visiteurs pour faire leur choix.»

Jérôme Cachin est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2019, spécialisé en politique. Il a été le responsable de la page Vaud de La Liberté de 2003 à 2019. Il est l'auteur d' Institutions politiques vaudoises, avec Mix & Remix (Loisirs et Pédagogie), paru pour la première fois en 2013. Plus d'infos

