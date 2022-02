«Nous et les autres» – Une exposition à Lausanne sur le racisme et les préjugés Conçue par le Musée de l’Homme de Paris, l’exposition itinérante «Nous et les Autres» est à découvrir dès ce mardi au Forum de l’Hôtel de Ville.

L’exposition décrypte les processus de catégorisation et de hiérarchisation à la base du racisme. Ville de Lausanne

Une exposition à Lausanne questionne le racisme, ses origines et sa construction. «Nous et les Autres. Des préjugés au racisme» est à découvrir dès mardi et jusqu’au 12 février au Forum de l’Hôtel de Ville du chef-lieu vaudois.

Qu’est-ce que le racisme? Sommes-nous tous racistes? Comment se construit-il? Pourquoi perdure-t-il? Comment peut-on agir? Que nous disent l’histoire et la science sur ce phénomène? L’exposition répond à toutes ces questions, décryptant les processus et les constructions sociales à la base du racisme.

Trois parties interactives

Conçue en trois parties, elle questionne de manière directe le public en le mettant face à ses propres représentations. L’expo invite à une réflexion sur les processus en cours dans la fabrique du racisme, soulignent les responsables.

La première partie – «Moi et les autres: une expérience du sens» – tente de prendre la mesure de phénomènes de catégorisation, de hiérarchisation et d’essentialisation à l’oeuvre dans cette fabrication du racisme ordinaire. Le deuxième volet – «Race et histoire: une expérience de la connaissance» – s’attarde sur l’histoire. Comment celle-ci est mobilisée pour explorer la construction scientifique de la notion de «race».

La troisième partie enfin – «État des lieux: une expérience de la conscience» – explore les sciences humaines et sociales ainsi que la génétique. Elle s’interroge sur cette thématique dans la société d’aujourd’hui. Un décryptage de la législation en Suisse témoigne des enjeux actuels de la société, notamment dans le canton de Vaud.

ATS

