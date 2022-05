Deux valises remplies de négatifs – Une exposition met en lumière une photographe de l’ombre Les milliers d’images faites par Peggy Kleiber ont été retrouvées après sa mort. La galerie Humanit’Art montre ces archives inédites. Irène Languin

Autoportrait au Leica, probablement dans les années 1960. PEGGY KLEIBER

L’histoire rappelle celle de Vivian Maier, cette nounou américaine qui laissa à la postérité une œuvre d’une force égalant celle des plus grands photographes de rue du XXe siècle. Près de 15’000 négatifs conservés dans deux vieilles malles: voilà le butin sur lequel les héritiers de Peggy Kleiber sont tombés après son décès en 2015 à La Neuveville (BE). Originaire de Moutier, la photographe amateure n’avait rien dit à ses proches de cette incroyable archive réalisée entre 1959 et le début des années 90. Ce regard inédit et plein d’humanité sur une époque fait se croiser histoire individuelle et collective, mêlant portraits de famille, paysages urbains et photos de voyage. Ce spectaculaire patrimoine iconographique s’expose chez Humanit’Art.