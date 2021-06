Transports publics à Genève – Une exposition sur la concertation liée au Tram des Nations La place des Nations accueille cet été une exposition présentant les différentes thématiques du Tram des Nations, qui sera prolongé jusqu’au Grand-Saconnex puis en France voisine d’ici 2025.

Le président du gouvernement genevois Serge Dal Busco et la Mairie de Genève de Frédérique Perler ont fait partie de ceux qui ont porté la nouvelle ligne de Tram des Nations, qui sera accompagnée de dispositifs pour les vélos. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le Tram des Nations à Genève sera prolongé jusqu’au Grand-Saconnex puis en France voisine d’ici 2025. Pour montrer la concertation lancée dès 2019 sur ce dispositif, une exposition est organisée cet été autour de la place des Nations.

Ce nouveau transport public sera accompagné d’une double bande cyclable, alors que le trafic automobile sera décalé surtout sur la route des Nations dès fin 2023. Des liaisons piétonnes sont aussi attendues.

Une concertation a rassemblé environ 1500 personnes malgré la pandémie. Des centaines de propositions sur huit thématiques ont été lancées et elles sont relayées dans l’exposition sur la place des Nations.

Aucun CO2

Parmi les composantes, le dispositif ne fabrique aucun CO2 et met en avant les vélos, avec des haltes. Une végétalisation du tram sur de nombreuses parties viendra étendre encore cette approche environnementale.

Plus de 5 km de nouvelle ligne seront exploités. Les travaux sur la partie genevoise sont financés à 40% par la Confédération et à 60% par les communes et le canton de Genève.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.