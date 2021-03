Artistes ambulants – Une facture salée pour jouer dans les rues lausannoises Des musiciens de rue se sont fait dénoncer à Lausanne l’été passé pour avoir joué trop longtemps. Il leur en coûte 320 francs. Cécile Collet

Bastien Vergnet (contrebasse) lors d’un concert le 27 février dernier – juste avant l’interdiction cantonale – à Vevey, avec le groupe Gipsy Tonic et Bal o Swing. 24 HEURES/Jean-Paul Guinnard

Une trentaine de personnes écoutaient tout sourire le concert de jazz manouche qui se déroulait ce samedi pluvieux de la fin août sur la place de la Palud. Le trio d’interprètes s’était mis à l’abri, et les badauds profitaient de ce moment musical rare en ces temps de Covid, espacés et masqués comme il se doit. «Ils en redemandaient, c’était difficile de s’arrêter», se souvient Bastien Vergnet, contrebassiste.

«320 francs pour avoir joué dix minutes de trop, ça fait cher la minute!» Bastien Vergnet, contrebassiste et ingénieur

C’est l’intervention de la police qui a mis fin à l’interlude. «Nous avons été dénoncés par une dame que les musiciens connaissent malheureusement bien à Lausanne…» Bastien Vergnet ne conteste pas et paie la facture de 120 francs – peine d’amende de 70 fr. plus frais de procédure de 50 fr. – arrivée début octobre, soit un mois et demi plus tard, dans sa boîte: «Nous avons joué 25 minutes au lieu du quart d’heure autorisé pour un même endroit.»