Suisse – Une faîtière pour les usagers du système de santé naît Sous l’impulsion notamment de la FRC, six associations se sont unies pour créer pro-salute.ch qui représentera les patients et consommateurs de médicaments que nous sommes tous.

Sophie Michaud Gigon, conseillère nationale verte vaudoise, et présidente de la FRC, présidera la nouvelle entité dédiée aux usagers de la santé. KEYSTONE

Les personnes qui utilisent et paient les services de santé devraient avoir plus d’influence sur les décisions relatives au système. Pour y parvenir, six associations représentant les patients et les consommateurs ont fondé Pro-salute.ch.

«Pro-salute.ch» a pour but de porter «la voix des sans-voix du système de santé», annonce mardi la nouvelle organisation dans un communiqué. Elle souhaite renforcer le poids des patients, payeurs de primes et des consommateurs face aux décisions des prestataires de services et des assureurs.

Un même individu évolue sous plusieurs casquettes, souligne Pro-salute.ch. Il est à la fois un citoyen, un patient requérant un soin, un assuré le cofinançant et attendant d’être pris en charge, ou un consommateur à qui l’on «vante les mérites sanitaires de nombreux produits».

Mais les usagers ne sont que rarement associés aux décisions relatives au système de santé, bien que celui-ci soit financé aux deux tiers par les primes d’assurance-maladie et les impôts payés par les citoyens, le dernier tiers étant assumé par les patients, regrette Pro-salute.ch dans son communiqué.

Fondée par six associations

Pro-salute.ch a été fondée par les associations de protection des consommateurs alémanique, romande et de Suisse italienne, ainsi que par la Fédération suisse des patients, la Conférence nationale suisse des ligues de la santé et l’Organisation suisse des patients.

La présidente de Pro-salute.ch est Sophie Michaud Gigon, conseillère nationale vaudoise (Verts) et secrétaire générale de la FRC, l’organisation de consommateurs de Suisse romande. La fondation de Pro-salute.ch a été soutenue par l’Académie suisse des sciences médicales (SAMW).

ATS/NXP