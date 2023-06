Développement durable – Une famille d’Échallens a relevé le pari du zéro déchet Réduire la paperasse, rater sa recette… Les Batori racontent les expériences vécues durant les six mois qu’a duré le «Défi familles», organisé dans le chef-lieu du Gros-de-Vaud. Sylvain Muller

Fréderic Batori et sa fille Sophie dans leur cuisine d’Échallens, avec le bidon à lait. Réduire le volume de déchets produits implique des changements d’habitudes. 24heures/Odile Meylan

«Pendant longtemps, je faisais partie de ces gens qui font comme les trois singes en se voilant les yeux, les oreilles et la bouche. Mais lors d’une traversée Barcelone-Minorque en bateau, en voyant des plastiques dans la mer tous les cent mètres alors qu’on était à 200 km des côtes, j’ai eu un déclic: non, on ne peut plus dire que l’on ne sait pas!»