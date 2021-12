Le Coup de fourchette – Une famille en or rythme le Café du Léman d’Echandens La famille Rodriguez se plie en quatre pour accueillir ses clients entre ambiance chaleureuse et cuisine généreuse. Cédric Jotterand

Le Café du Léman, à Échandens, est une affaire de famille, celle des Rodriguez. Le chef, Cédric, est ici entouré par sa femme, Viba (à gauche), sa sœur, Cynthia, et sa mère, Florence. Christian Brun

Ça peut être parfois un peu froid, un restaurant, mais ce n’est vraiment pas le cas du Café du Léman, à Échandens. À peine entré dans la salle à manger qui mélange un peu le café, l’accueil et la cuisine qu’on distingue du coin de l’œil, ça bouge et déménage dans tous les sens, dans une ambiance où ça cause et ça sourit.

Aux manettes de cette affaire familiale, Cédric Rodriguez fait valser les plats en cuisine, alors que son épouse, Viba, et sa sœur, Cynthia, livrent un véritable marathon d’une table à l’autre, en soulevant des plats gargantuesques, notamment les soirs de chasse où le menu est découpé puis servi «au guéridon» devant les clients. Leur restaurant, les Rodriguez l’aiment et ça se ressent.