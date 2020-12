Transaction – Une famille espagnole reprend l’hôtel Beau-Rivage La famille Mayer passe le témoin aux Casacuberta pour préserver un patrimoine de cinq générations de la crise. Sophie Simon

Photo d’illustration. Laurent Guiraud

C’est une immense page qui se tourne pour le Beau-Rivage, à Genève. Sous le règne de la famille Mayer pendant 155 ans, l’établissement cinq étoiles sera repris dès le 11 décembre par une entreprise familiale espagnole, Casacuberta. Elle se décrit comme «spécialisée dans l’investissement à haute valeur ajoutée dans les secteurs de l’immobilier et de l’hôtellerie».

Cette transaction, dont le montant n’est pas divulgué, est clairement motivée par la crise économique et sanitaire que nous traversons. «La recherche d’un investisseur solide pour poursuivre notre mission s’est imposée, explique sobrement Jacques Mayer, président du conseil d’administration du Beau-Rivage et

représentant de la 4e génération, dans un communiqué. Une décision difficile à prendre pour la famille, mais nécessaire si nous voulions préserver le patrimoine des cinq générations qui nous ont précédés. Ainsi, il était important pour nous de trouver un partenaire déterminé à respecter notre histoire et notre héritage.»