Dans six mois, les citoyens éliront leurs autorités communales. Les Communes sont parfois surnommées les petites sœurs de l’État. Cela rappelle qu’avant d’être des entités relativement autonomes, elles lui sont subordonnées. L’État les cadre et recadre. Il leur assure une part de leur subsistance. Elles exécutent sa volonté. Il définit les flux financiers, à son avantage tant que cela l’arrange. Comment vont-elles, ces Communes? Quel jeu leurs organisations représentatives jouent-elles avec le Canton? La rentrée est marquée par deux événements donnant des réponses divergentes.

Le premier événement, c’est la signature d’un accord entre le gouvernement et la direction de l’Union des communes vaudoises (UCV): un compromis sur la facture sociale. Il semble bon à prendre, malgré la lenteur de la redistribution qu’il promet. Il vise à soulager les finances communales, le Canton reprenant à sa charge une part substantielle de cette facture. Et sur d’autres fronts, que se passera-t-il? La réforme de l’usine à gaz de la péréquation intercommunale n’est promise que pour 2023. Le partage des coûts de la police attendra.

La direction de l’Association de communes vaudoises, organisation minoritaire représentant des communes aisées, dit non. Le 17septembre, son assemblée générale se prononcera, tout comme celle de l’UCV. Le groupe des villes de l’UCV dit déjà oui, mais Pully dit déjà non… Dans l’immédiat, la signature de cet accord sert à raconter une histoire où il est question de solidarité et d’apaisement. Le Conseil d’État, qui recèle d’inventifs communicateurs, réforme le langage: «facture sociale» devrait devenir «participation à la cohésion sociale». Un peu comme si la «facture du dentiste» était rebaptisée «participation à la tranquillité dentaire».

«Ce n’est pas dans les vingt prochaines semaines que les Communes vont retrouver la solidité financière qui permet les projets d’avenir»

Le syndic de Lausanne, celui d’Yverdon, l’ex-syndique de Payerne devenue ministre des Communes proclament la fin de la crispation entre l’État et les Communes. Pour ceux qui n’auraient pas compris, il s’agit même d’une «déclaration de paix». Bigre, le peuple vaudois s’évite donc une guerre civile. Il ne faudrait pas que ceux qui se partagent l’essentiel du pouvoir exécutif communal et cantonal, le PLR et le PS, passent pour des sauvageons à 180 jours des élections communales.

Ce n’est pas dans les vingt prochaines semaines que les Communes vont retrouver la solidité financière qui permet les projets d’avenir. Hors des villes, la plupart des futurs élus sont à peu près certains d’embarquer sur des rafiots.

L’encre de l’accord est à peine sec qu’un deuxième événement, moins retentissant, survient comme pour confirmer cette tendance communale à la fragilité. Paudex annonce son refus de payer sa part de la ligne du superbus qui devait traverser son petit territoire. Cette commune invoque une réalité qui contredit sa réputation de banlieue riche de l’Est lausannois, et met peut-être en péril cet axe fort Bussigny-Lausanne-Lutry, si prometteur à l’ère post-Covid et plan climat. Son syndic explique que les recettes fiscales ont chuté alors que le fardeau financier cantonal s’est alourdi d’abord à cause de la facture sociale. D’autres Communes lâcheront-elles des projets d’importance régionale parce que leurs caisses sont vides? La «déclaration de paix» serait-elle vaine?

Si les 300 et quelques Communes vaudoises sont les petites sœurs de l’État, alors la famille est très nombreuse. Les vraies villes ont du poids. Mais les autres communes se regardent trop souvent le nombril pour comprendre l’intérêt de fusionner avec leurs voisines et retrouver ainsi des moyens, des compétences et des ambitions. C’est ainsi que l’État cantonal continuera à profiter de leurs divisions pour mieux régner.