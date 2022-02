Livres – Une farce nommée Nétanyahou L’auteur américain Joshua Cohen brosse un portrait acide et burlesque de Ben-Zion Nétanyahou, père du président «Bibi», sioniste radical et pourfendeur de la diaspora en Amérique. Irrésistible. Rocco Zacheo

La couverture du livre «Les Nétanyahou», de Joshua Cohen. GRASSET

Alors, rester ou faire son Alyah en migrant vers la terre d’Israël? Sur cette simple interrogation, dont les multiples plis existentiels hantent trois générations au moins de juifs disséminés dans le monde, l’auteur Joshua Cohen a bâti une petite merveille désopilante, une œuvre stridente et abrasive à la fois, qu’on achève en se disant que la question demeurera à jamais irrésolue et que, dans l’affrontement des positions, on peinera toujours à distinguer les vainqueurs des vaincus. Ici, dans cette farce par endroits décoiffante, surgit tout d’abord un personnage bien connu du sionisme radical, Ben-Zion Nétanyahou (1910-2012), père de «Bibi», ancien premier ministre d’Israël, et historien réputé, spécialisé de l’Inquisition en Espagne.

Alors qu’il poursuit sa quête quasi désespérée d’un poste d’enseignant dans une université de seconde zone, ce personnage à la faconde débordante et si peu diplomatique se confronte à une Amérique qui, de par sa nature originelle, est assimilationniste. Un pays qui trouve une incarnation dans le narrateur, Ruben Blum, dont les traits sont inspirés par un universitaire et critique célèbre, Harold Bloom (1930-2019). Le récit grotesque de ce choc des idéologies dévoile une fois encore le génie narratif de Joshua Cohen, son sens du grotesque, son goût du paradoxe et de la dérision – Saul Bellow et Philip Roth ne sont jamais loin – dans un mix irrésistible de fictions et de réalités biographiques.

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.