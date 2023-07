Orages violents – Une femme a été grièvement blessée par la foudre Hier soir vers 20 h, une femme a été grièvement blessée par la foudre à Villars-sur-Glâne.

Un éclair est vu au-dessus du lac Léman depuis Chexbres, lors d’un orage le 11 juillet 2023. FABRICE COFFRINI/AFP

Une femme a été grièvement blessée mardi soir vers 20 h par la foudre à Villars-sur-Glâne (FR), a indiqué la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué. Elle a été immédiatement transportée à l’hôpital.

Plusieurs cellules orageuses ont traversé le canton de Fribourg entre 19 h et 22 h, a précisé la police. Policiers, pompiers et services communaux ont effectué une vingtaine interventions. Des arbres ont été arrachés par les bourrasques et des éléments d’infrastructure se sont envolés.

ATS

