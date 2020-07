Lütschental (BE) – Une femme décède dans l’incendie d’un immeuble Une trentenaire a perdu la vie ce samedi suite à un sinistre qui s’est déclaré dans un immeuble d’habitation. Deux garçons âgés de 9 et 11 ans ont dû être héliportés à l’hôpital.

Une enquête a été ouverte pour clarifier la cause de l’accident. (Photo d’illustration) KEYSTONE

Un incendie s’est déclaré samedi vers 01h30 dans un immeuble à la Stegmatte à Lütschental (BE) . Une fois arrivés sur place, les secouristes ont constaté une forte fumée qui se dégageait du dernier étage du bâtiment.

Plusieurs habitants qui avaient déjà quitté l’immeuble ont indiqué que deux personnes manquaient. Une habitante s’occupait d’un enfant blessé, a également indiqué la police cantonale bernoise dans un communiqué.

Pendant les opérations d’extinction de l’incendie, les secouristes ont trouvé une femme et un enfant se trouvant au dernier étage de l’immeuble. Malgré les mesures de réanimation, la femme est décédée sur place.

L’identification formelle de la victime n’a pas encore eu lieu mais des éléments concrets indiquent qu’il s’agirait de l’habitante de l’appartement, une Suissesse âgée de 35 ans.

Deux garçons blessés

Les deux garçons, âgés de 9 et 11 ans, ont été blessés et ont dû être emmenés à l’hôpital par la Rega. Selon les éléments actuels recueillis par la police, six autres habitants de l’immeuble sont restés indemnes.

La partie inférieure de l’immeuble est encore habitable et des solutions individuelles ont été trouvées pour héberger une partie des habitants.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête sous la direction du Ministère public Oberland pour déterminer les circonstances et la cause de l’incendie.

( Comm. )