Uitikon (ZH) – Une femme et ses deux filles retrouvées mortes dans une voiture La police suppose que la mère, une Allemande âgée de 30 ans, a tué ses jumelles âgées de 4 ans avant de se suicider.

Trois corps ont été retrouvés dans la forêt d'Uitikon (ZH). GoogleMaps

Une femme et deux enfants ont été trouvés morts lundi matin dans une voiture garée dans une forêt près d'Uitikon (ZH). La police suppose que la mère, une Allemande âgée de 30 ans, a tué ses jumelles âgées de 4 ans avant de se suicider.

Un passant a découvert les trois corps vers 7h30 et a donné l'alerte, a indiqué lundi la police cantonale zurichoise. Les enquêteurs pensent que la femme, qui résidait en Allemagne, est entrée en Suisse dimanche avec ses deux filles et qu'elle les a tuées avant de se donner la mort.

Une enquête a été ouverte par le Ministère public pour déterminer les circonstances et les causes de la mort des trois personnes. La police cantonale, l'Institut de médecine légale de l'Université de Zurich et l'Institut médico-légal de Zurich sont associés à l'enquête.

ATS/NXP